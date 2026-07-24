Dobre vijesti za Dinamo: Klub koji je želio Livakovića dovodi golmana Leedsa?

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xBahhoxKarax via Guliver Image

Glavna tema ljetnog prijelaznog roka u Hrvatskoj je status Dominika Livakovića. Njemu je krajem lipnja istekla posudba u Dinamu koji je zainteresiran za vraćanje hrvatske "jedinice" u svoje redove.

Međutim, taj posao nije jednostavan je turski Fenerbahce traži veću svotu nego što je Dinamo spreman platiti. Za Livakovića je bio zainteresiran i talijanski Torino, no klub sa sjevera Italije pronašao je drugog vratara.

Riječ je o Brazilcu Lucasu Perriju koji je trenutačno član engleskog Leeds Uniteda. Ipak, engleski klub je ovoga ljeta dogovorio transfer engleskog reprezentativca Jamesa Trafforda pa su se otvorila vrata za odlazak Perrija u Torino.

Taj mogući transfer oduzeo je jednu opciju Livakoviću koji bi ipak ovoga ljeta mogao ponovno postati igrač Dinama. Ostanak u Fenerbahceu nije realan, a hoće li se pojaviti neki drugi klub, tek ostaje za vidjeti.