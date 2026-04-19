Dinamo sve bliži prodaji Kulenovića: Torino napravio novi korak prema ostanku u ligi

Podijeli :

Cristiano Mazzi/Image nella via Guliver Image

U 33. kolu talijanske Serie A Torino Nikole Vlašića i Sandra Kulenovića gostovao je kod Cremonesea koji se bori za ostanak u elitnom rangu. U utakmice bez priznatih golova obje ekipe su osvojile bod u remiju 0:0.

Nakon prvog poluvremena nije bilo golova da bi u 62. minuti Federico Baschirotto zabio za 1:0. Međutim, taj pogodak Cremonesea poništen je zbog prekršaja pa je ostalo 0:0.

Do kraja susreta nije bilo golova i obje ekipe su se morale zadovoljiti s bodom. Nikola Vlašić igrao je do 76. minute, a Sandro Kulenović u igru je ušao tek u 90. minuti.

Ovim remijem Torino je napravio novi korak prema osiguravanju ostanka u Serie A jer su došli do 40. boda što je 13 više od 18. Leccea pet kola prije kraja za Torino, a šest za Lecce.

Važna je to vijest za Dinamo koji je u posudbu Kulenovića ugradio klauzulu obveznog otkupa ako Torino ostane u ligi. Ako bi se to dogodilo, Dinamu bi na račun sjelo tri milijuna eura.