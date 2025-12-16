Dinamo bi mogao ostati bez velikog dragulja koji uopće ne igra?! Evo tko ga želi dovesti

Priliku nije dobio ni u nekim već riješenim utakmicama, poput one u Koprivnici protiv Slaven Belupa, unatoč tome što je označen kao klupski projekt.

Od automehaničarske radionice do Dinama: Životna priča Brazilca Etta koji je u Hrvatsku došao slučajno ‘Bomba’ iz Italije! Inter prati zvijezdu Dinama

Prošlog ljeta za njega su se zanimali talijanski klubovi, a Dinamo je odbio Interovu ponudu od dva milijuna eura. Jakirović je tada odlučio ostati u Maksimiru, no situacija bi se uskoro mogla promijeniti.

Kako piše Germanijak, ozbiljan interes za njega pokazuju Stuttgart i Napoli, koji bi uskoro mogli poslati i službene ponude. Zbog izostanka minutaže, njegova budućnost u Dinamu je neizvjesna.

Primjer Noe Mikića pokazuje da se mladim igračima može dati prilika – iako je uskočio u zahtjevnom razdoblju, pokazao je da je bio spreman i ranije.