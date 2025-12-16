Dinamo bi mogao ostati bez velikog dragulja koji uopće ne igra?! Evo tko ga želi dovesti

Iako se očekivalo da će mu ovo biti sezona afirmacije, Leon Jakirović (17) još nije upisao ni minutu za prvu momčad Dinama. Mladi stoper nastupao je isključivo u juniorskom prvenstvu i Premier League International Cupu, iako je plan bio da se postupno uključi među seniore.
Priliku nije dobio ni u nekim već riješenim utakmicama, poput one u Koprivnici protiv Slaven Belupa, unatoč tome što je označen kao klupski projekt.
Prošlog ljeta za njega su se zanimali talijanski klubovi, a Dinamo je odbio Interovu ponudu od dva milijuna eura. Jakirović je tada odlučio ostati u Maksimiru, no situacija bi se uskoro mogla promijeniti.
Kako piše Germanijak, ozbiljan interes za njega pokazuju Stuttgart i Napoli, koji bi uskoro mogli poslati i službene ponude. Zbog izostanka minutaže, njegova budućnost u Dinamu je neizvjesna.
Primjer Noe Mikića pokazuje da se mladim igračima može dati prilika – iako je uskočio u zahtjevnom razdoblju, pokazao je da je bio spreman i ranije.
