Di Canio žestoko ‘opleo’ po Milanu, ali o Modriću je imao samo najljepše riječi

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitav susret za Milan koji je 0:1 porazom na gostovanju kod Lazija u Rimu u 29. kolu talijanskog prvenstva propustio priliku približiti se vodećem Interu.

Jedini gol na utakmici postigao je Isaksen u 26. minuti.

Gostujući u emisiji Sky Calcio Club, bivši talijanski nogometaš i trener Paolo Di Canio je momčad Massimiliana Allegrija opisao kao ekipu kojoj nedostaje karakter.

“Milan se uvijek mučio protiv momčadi koje su čak i manje talentirane od Lazija, pogotovo kada mora sam stvarati igru. Leao se šeće po terenu i nudi rješenje jedino u kontranapadu. Ne možete imati igrača koji 70 minuta hoda dok se drugi žrtvuju, a onda se ljuti jer mu ne dodaju loptu. Allegri to mora riješiti”, rekao je Di Canio.

“Milan je momčad bez karaktera. Ostavimo Modrića po strani, on me oduševio. Ali De Winter, Leao, Pulišić, koji igra u napadu i ne prosljeđuje mu loptu, takvi su to tipovi. To je momčad bez ikakvog karaktera”, dodao je.

Di Canio je bivši talijanski nogometaš i trener, najpoznatiji kao napadač koji je igrao 1990-ih i 2000-ih. Najviše ga se veže za Lazio i Milan, s kojim je bio prvak 1996., te West Ham, s kojim je 1999. osvojio Intertoto kup. Igrao je i za Juventus, Napoli, Celtic…