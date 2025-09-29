De Bruyne oduševio navijače porukom Modriću nakon derbija

Bivši veznjak Manchester Cityja, a sada igrač Napolija, posvetio je objavu kapetanu Vatrenih, Luki Modriću.
Veznjak Napolija, Kevin De Bruyne, oduševio je nogometnu javnost objavom nakon derbija Milana i Napolija (2:1) u petom kolu Serie A. Belgijski veznjak nakon utakmice objavio je fotografije s Lukom Modrićem s kojim je kratko razgovarao na terenu San Sira.
Objavio je fotografije s opisom:
“Svi uživaju u dobrom nogometu. Bilo je lijepo vidjeti te, brate.”
Objavu pogledajte ovdje. Obojica su ovog ljeta stigli u Serie A nakon što su godinama nosili dresove Manchester Cityja i Real Madrida.
Milan je pobjedom u ovom derbiju preuzeo vrh tablice Serie A s 12 bodova, koliko imaju Napoli i Roma.
