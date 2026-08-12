Como se ne boji UEFA-e: Ako nas morate kazniti, kaznite nas

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Fabrizio Patrucco Image nella via Guliver

Otkako su prije tri godine izborili plasman u Serie A, Como je na pojačanja potrošio 342 milijuna eura! I to samo na transfere, ne računajući plaće. U Serie A su u tom razdoblju više potrošili samo Juventus, Milan i Napoli.

To je svakako ispunilo svrhu – dovođenje zvijezda u momčad i postizanje uspjeha. Upravo je to Como želio i ostvario pod vodstvom sjajnog Cesca Fàbregasa. No, Como nije ulagao samo u pojačanja; ozbiljno se radilo i na infrastrukturi.

Obitelj Hartono uložila je pet milijuna eura u obnovu trening-centra nakon što ga je kupila na dražbi 2021. godine. Najveći projekt svakako je bila obnova stadiona.

Predsjednik Coma, Mirwan Suwarso, nedavno je izjavio da će radovi na obnovi stadiona stajati oko 64 milijuna eura.Prošle sezone Como je uložio 105 milijuna eura u dovođenje igrača. Najveće ulaganje bio je Jesus Rodriguez, za kojeg je Betisu plaćeno 22,5 milijuna eura, uključujući bonuse. Nicolas Kuhn stigao je iz Celtica za 19 milijuna, no čini se da je sada pred odlaskom.

Martin Baturina stigao je iz Dinama za 18 milijuna, a za Amarija Lada plaćeno je 12 milijuna…

To je donijelo četvrto mjesto na ljestvici i plasman u Ligu prvaka, pa se ovog ljeta ulaže još više. Como je dosad potrošio 127 milijuna eura, a u tu brojku nije uključen dolazak Jana Kouta iz Dortmunda. Njegova posudba plaćena je dva milijuna eura, uz opciju otkupa za 20 milijuna.

Tome treba pridodati 30 milijuna eura (plus šest milijuna kroz bonuse) plaćenih Chelseaju za Trevora Chalobaha. Za najskuplje pojačanje u povijesti kluba – Nica Paza – Realu je plaćeno 60 milijuna eura, nakon što je za njega prije dvije godine već izdvojeno 6 milijuna.

Logično se nameće i pitanje kršenja pravila financijskog fair-playa. No, u Comu ne mare za potencijalnu kaznu.

“Ne treba mi UEFA da me na to upozorava. Ako nas moraju kazniti, neka nas kazne. To je samo još jedna prepreka koju moramo svladati. To je normalna posljedica našeg rada”, samouvjereno je izjavio predsjednik Coma, Suvarso.

Takav je stav logičan. Kazne za kršenje financijskog fair-playa nemaju pravog učinka u vremenu kada su klubovi poput Manchester Cityja i Paris Saint-Germaina za golema kršenja pravila kažnjeni tek novčano. Danas se više nitko ne boji posljedica kršenja tog pravila. Platiš i ideš dalje.