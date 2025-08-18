Chelsea krenuo po sjajnog talijanskog stopera, Inter odbio ponudu od 50 milijuna eura

Podijeli :

AP Photo/Lindsey Wasson via Guliver

Chelsea u završnici prijelaznog roka iznenadno traži pojačanje u obrani.

Alessandro Bastoni očito uživa golemo povjerenje u milanskom Interu. Najbolje to potvrđuje podatak da su čelnici Nerazzurra odbili visoku ponudu Chelseaja za sjajnog talijanskog braniča.

Kako piše Gazzetta dello Sport, londonski klub bio je spreman izdvojiti 50 milijuna eura za visokog stopera, no ponuda nije zadovoljila Inter. Ostaje za vidjeti hoće li Bluesi odlučiti povećati iznos i krenuti u novi pokušaj dovođenja.

Interes Chelseaja za Bastonija dodatno je pojačan nakon što je mladi Levi Colwill zadobio ozljedu križnih ligamenata u koljenu. Klupski vrh navodno je uvjeren kako je kadar dovoljno širok da se pokrije izostanak Colwilla, no trener Enzo Maresca ne skriva da želi pojačanje baš na poziciji lijevogstopera i to već do kraja prijelaznog roka.

Bastoni je član Intera od 2017. godine, a dosad je odigrao 179 utakmica i postigao pet pogodaka. Standardni je reprezentativac Italije s 37 nastupa i dva gola.