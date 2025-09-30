Capello se naklonio Modriću, njegove riječi će vas oduševiti

Podijeli :

xFabrizioxAndreaxBertanix via Guliver

Ne prestaju stizati pohvale na račun Luke Modrića.

Legendarni talijanski trener Fabio Capello u razgovoru za Gazzettu dello Sport nije skrivao oduševljenje Lukom Modrićem nakon derbija Milana protiv Napolija (2:1).

“De Bruyne je apsolutno izgubio dvoboj s Lukom. Modrić dominira u Serie A, dok se Belgijanac na San Siru nije snašao. Činilo se kao da luta terenom, bez prave pozicije i bez osjećaja da mu je ugodno. Naravno, pokazao je par poteza koje drugi ne mogu ni zamisliti, ali njegov je učinak bio sporadičan.”

POVEZANO De Bruyne oduševio navijače porukom Modriću nakon derbija Navijači Reala: Dragi Perez, ima jedan mladić od 40 godina imena Luka Modrić…

Naglasio je kako Modrić posebno impresivno izgleda u 41. godini života.

“Znali smo da Luka posjeduje kvalitetu, viziju igre i osobnost – to se ne gubi s godinama. No, tko je mogao zamisliti da će i fizički izgledati ovako sjajno? Nakon što je osvojio sve s Realom, on i dalje skače u duele i trči više kako bi obranio Milanovu prednost. On je šampion koji u Milanu uživa u ulozi vođe i na tom teretu gradi dodatnu snagu”, rekao je Capello pa zaključio:

“Ova momčad ima ravnotežu, a Modrić je nevjerojatan lider koji dominira Serie A kao da nema 40 godina.”