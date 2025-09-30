Capello se naklonio Modriću, njegove riječi će vas oduševiti

Ne prestaju stizati pohvale na račun Luke Modrića.
Legendarni talijanski trener Fabio Capello u razgovoru za Gazzettu dello Sport nije skrivao oduševljenje Lukom Modrićem nakon derbija Milana protiv Napolija (2:1).
“De Bruyne je apsolutno izgubio dvoboj s Lukom. Modrić dominira u Serie A, dok se Belgijanac na San Siru nije snašao. Činilo se kao da luta terenom, bez prave pozicije i bez osjećaja da mu je ugodno. Naravno, pokazao je par poteza koje drugi ne mogu ni zamisliti, ali njegov je učinak bio sporadičan.”
Naglasio je kako Modrić posebno impresivno izgleda u 41. godini života.
“Znali smo da Luka posjeduje kvalitetu, viziju igre i osobnost – to se ne gubi s godinama. No, tko je mogao zamisliti da će i fizički izgledati ovako sjajno? Nakon što je osvojio sve s Realom, on i dalje skače u duele i trči više kako bi obranio Milanovu prednost. On je šampion koji u Milanu uživa u ulozi vođe i na tom teretu gradi dodatnu snagu”, rekao je Capello pa zaključio:
“Ova momčad ima ravnotežu, a Modrić je nevjerojatan lider koji dominira Serie A kao da nema 40 godina.”
