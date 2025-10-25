‘Čak i kada Modrić nije u punoj formi, uvijek ima sposobnost donijeti razliku’

Podijeli :

AC Milan je na San Siru odigrao 2:2 protiv Pise u 8. kolu Serie A.

U dramatičnoj utakmici, strijelci za Milan bili su Rafael Leão i Zachary Athekame, koji je izjednačio u dubokoj sudačkoj nadoknadi uz asistenciju Luke Modrića. Talijanski mediji bili su puni hvale na račun hrvatskog veznjaka.

“Vrijedio je cijenu ulaznice”, pišu talijanski novinari, naglašavajući njegovu dominaciju u sredini terena. Iako je utakmica završila remijem, Modrić je i dalje kontrolirao igru, ostvarivši 102 točna dodavanja od 106 pokušaja, četiri ključna dodavanja i stopostotnu preciznost u osam dugih lopti. Osim što je asistirao za Athekameov gol, Modrić je također imao šest osvojenih duela, dvije ukradene lopte, blokirani udarac i dva driblinga.

Sempre Milan ističe njegovu ključnu ulogu u utakmici.

“Nakon početnog razočaranja, Modrić je preuzeo kontrolu nad igrom i pokazao zašto je jedan od najboljih veznih igrača u Europi. Njegova sposobnost da prepozna prilike za ključna dodavanja bila je očita, a njegova prisutnost na terenu donijela je stabilnost i kreativnost.”

Tuttosport također ističe Modrićev učinak na San Siru s obzirom na godine.

“Njegovo iskustvo i tehnička vještina čine ga nezamjenjivim u sredini terena. Čak i kada nije u punoj formi, uvijek ima sposobnost donijeti razliku”, zaključuje ovaj talijanski sportski portal.