Buffon se oprostio od Manningera: ‘Tražio si sreću u jednostavnim stvarima, to je bilo tvoje uvjerenje’

Bivši vratar Juventusa i Arsenala Alexander Manninger preminuo je u 48. godini života nakon prometne nesreće. Do tragedije je došlo na nezaštićenom pružnom prijelazu na lokalnoj željezničkoj pruzi u Salzburgu, u mjestu Nussdorf am Haunsberg, prema informacijama lokalne policije. Njegov nekadašnji suigrač Gianluigi Buffon oglasio se preko društvenih mreža.
“Dragi Alex, svaka riječ je suvišna. Svaka suza bila bi samo još jedna za gubitak prijatelja i osobe kojoj sam se uvijek divio. Odabrao si ostati neovisan o ovisnosti svijeta nogometa, tražeći svoju sreću u jednostavnim stvarima: zdravom životu u šumi, ribolovu, prirodi, obitelji. To je bilo tvoje uvjerenje.
U svijetu koji je često povijen i pokoran, koji juri za nadmoći, karijerizmom i lakom zaradom, ti si uvijek isticao svoju slobodu, držeći se uspravno, s ponosom onoga tko zna što želi. Imao si snage udaljiti se od svega toga i gledati nas s tim svojim pomalo ironičnim osmijehom, kao da kažeš: ‘Svi ste vi ludi, mene nikada nećete imati.’ Nadam se, štoviše, siguran sam, da ćeš odozgo nastaviti voditi svoju prekrasnu djecu i svoju mladu suprugu. Počivaj u miru”, napisao je Gianluigi Buffon.
Manninger je bio prvi Austrijanac koji je nastupio za Arsenal, s kojim je osvojio naslov prvaka Premier lige i FA Cup u sezoni 1997./98. Klub s Highburyja napustio je 2002. godine nakon što je izgubio mjesto u momčadi iza Davida Seamana i Richarda Wrighta.
Nakon odlaska iz Arsenala promijenio je niz klubova, ukupno deset, među kojima su bili Torino, RB Salzburg, Udinese i Juventus, prije nego što se ponovno vratio u engleski nogomet. Po odlasku iz Augsburga 2016. godine trenirao je s Liverpoolom kako bi ostao u formi dok je tražio novi angažman.
