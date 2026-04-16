Buffon se oprostio od Manningera: ‘Tražio si sreću u jednostavnim stvarima, to je bilo tvoje uvjerenje’

U svijetu koji je često povijen i pokoran, koji juri za nadmoći, karijerizmom i lakom zaradom, ti si uvijek isticao svoju slobodu, držeći se uspravno, s ponosom onoga tko zna što želi. Imao si snage udaljiti se od svega toga i gledati nas s tim svojim pomalo ironičnim osmijehom, kao da kažeš: ‘Svi ste vi ludi, mene nikada nećete imati.’ Nadam se, štoviše, siguran sam, da ćeš odozgo nastaviti voditi svoju prekrasnu djecu i svoju mladu suprugu. Počivaj u miru”, napisao je Gianluigi Buffon.

Manninger je bio prvi Austrijanac koji je nastupio za Arsenal, s kojim je osvojio naslov prvaka Premier lige i FA Cup u sezoni 1997./98. Klub s Highburyja napustio je 2002. godine nakon što je izgubio mjesto u momčadi iza Davida Seamana i Richarda Wrighta.

Nakon odlaska iz Arsenala promijenio je niz klubova, ukupno deset, među kojima su bili Torino, RB Salzburg, Udinese i Juventus, prije nego što se ponovno vratio u engleski nogomet. Po odlasku iz Augsburga 2016. godine trenirao je s Liverpoolom kako bi ostao u formi dok je tražio novi angažman.