Bradariću 90 minuta u porazu Verone

(AP Photo/Andrew Medichini)

U 12. kolu talijanske Serie A Hellas Verona je ugostila Parmu. Obje ekipe nalaze se u borbi za ostanak pa se očekivao izjednačen susret. Upravo to smo i dobili jer je utakmica na kraju završila tijesnom pobjedom Parme od 2:1.

Činilo se da je u petoj minuti Verona povela golom Gifta Orbana, no taj pogodak je poništen zbog zaleđa. Razbudilo je to Parmu koja je u 18. minuti preko Matea Pellegrina došla do vodstva.

Gosti su čuvali to vodstvo sve do 65. minute kada je Giovane izjednačio za Veronu. Do kraja susreta Parma je uspjela ponovno doći do vodstva, a strijelac je ponovno bio Pellegrino, ovaj put u 80. minuti. Do kraja susreta su sačuvali prednost te su upisali pobjedu 2:1.

Svih 90 minuta za poraženu Veronu odigrao je hrvatski reprezentativac Domagoj Bradarić.

Nakon ovog susreta se Parma malo odvojila od zone ispadanja te su sada na 15. mjestu 11 bodova dok je Verona posljednja sa šest bodova nakon 12 odigranih kola.