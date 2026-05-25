Bournemouth je s njim prvi put izborio Europu, a on će sada zamijeniti Contea u Napoliju?

Jessica Hornby / Sportimage via Guliver Image

Nogometne sezone završene su u svim ligama petice, ako ne računamo doigravanja za ostanak koja se još trebaju odigrati u Bundesligi (Paderborn - Wolfsburg) i francuskoj Ligue 1 (St. Etienne - Nice). Tako se na klupama klubova događaju brojne promjene.

Jedna od njih je stigla u Napoliju gdje je Antonio Conte, trener koji je odveo klub do naslova sezonu ranije, odlučio napustiti klupu zbog svađe s predsjednikom Aureliom de Laurentisom.

Tako je njegovo mjesto ostalo upražnjeno, a već se počelo nagađati koji trener bi mogao uskočiti u njegove cipele. Kako javlja insajder Nicolo Schira, baskijski trener Andoni Iraola ponuđen je Napoliju.

Iraola je ove sezone potpuno oduševio nogometni svijet jer je s Bournemouthom osvojio šesto mjesto u Premier ligi te u cijeloj 2026. godini nema poraz u elitnom rangu. Liga prvaka izmakla mu je za dlaku jer Liverpool i Manchester City u posljednjem kolu nisu upisali pobjede pa šesto mjesto mjesto nije vodilo u elitno nogometno natjecanje.

Međutim, šesto mjesto nosi Europsku ligu te će to biti prva europska avantura u povijesti za Bournemouth. Već je ranije najavljeno da će Iraola napustiti klupu Trešnjica te se kao nova destinacija spominjao Crystal Palace, zatim i Chelsea, a sada i Napoli.

Još uvijek nema potvrde o njegovom odlasku, ali i o novom poslu, no očekuje se da će Iraola bez većih problema pronaći novi angažman.