Borba za Livakovića, po njega krenuo i Juventus?

Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Obzirom da Mattia Perin želi otići u Genou, talijanski Juventus je u potrazi za novim vratarom.

Kako javlja njihov insajder Mirko Di Natale, Juventus je skautirao hrvatskog reprezentativca i žele ga dovesti kao konkurenciju prvom vrataru Micheleu Di Gregoriju, a za golmana Vatrenih se ranije interesirala i Genoa, no čini se kako je njegov odabir povratak u Hrvatsku.

Livaković je ovog ljeta stigao u Gironu na posudbu iz Fenerbahčea te u Španjolskoj u prvom dijelu sezone nije zaigrao. Trenutno je najizglednije da se ove zime vraća u Dinamo, što je želja i njega i zagrebačkog kluba, a za to je ključno da do siječnja ne zaigra u Gironi jer bi tako izgubio pravo nastupa za Dinamo.

Ove je sezone Livaković branio samo u tri utakmice reprezentacije u kvalifikacijama za SP.