‘Bomba’ iz Italije! Inter prati zvijezdu Dinama

GNK Dinamo Zagreb

Talijanski nogometni insajder Gianluca Di Marzio plasirao je 'bombu'.

Di Marzio je objavio kako Inter Milan ozbiljno prati jednog od najistaknutijih igrača Dinama ove sezone, Morisa Valinčića (23).

Valinčić je u Dinamo stigao ovoga ljeta iz Istre 1961 za oko 1.3 milijuna eura i brzo se nametnuo kao standardni prvotimac, a kao potvrda sjajne forme došao je i pretpoziv Zlatka Dalića za reprezentaciju.

No, privremeno ga je zaustavila ozljeda koju je zadobio u utakmici protiv Vukovara u Vinkovcima (0:1). Nakon tog susreta morao je na pauzu, a vraća se vjerojatno početkom iduće polusezone.

Valinčić se trenutačno nalazi u fokusu Intera i zbog situacije u obrani, jer Nerazzurri traže rješenja za budućnost. Iako se radi o igraču koji je još u fazi razvoja, Talijani ga vide kao dugoročno ulaganje, modernog bočnog igrača koji može odgovoriti taktičkim zahtjevima Serie A, ali i rasti uz iskusnije suigrače.