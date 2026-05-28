Bomba iz Italije: Allegri iz Modrićevog Milana prelazi u Napoli

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver Image

Samo nekoliko dana nakon što mu je uručen otkaz u AC Milanu, Massimiliano Allegri našao je novi posao.

Otvorila se pozicija na klupi Napolija jer je Antonio Conte dao ostavku nakon što se posvađao s predsjednikom Aurelijom de Laurentisom.

Nagađalo se kako bi Massimiliano Allegri mogao preuzeti klupu Italije, ali je Fabrizio Romano u četvrtak popodne objavio svoj uobičajeni “here we go” kojim potvrđuje transfer spekulacije.

Allegri je prema njemu prihvatio sve uvjete koje mu je Napoli ponudio te bi ubrzo trebao potpisati ugovor. Ubrzo nakon toga trebala bi uslijediti i službena potvrda kluba s juga Italije.

Što se Milana i Luke Modrića tiče, oni još nisu pronašli zamjenu. Pričalo se o Andoniju Iraoli, treneru Bournemoutha, no čini se kako je on trenutačno bliže Bayer Leverkusenu i Liverpoolu, nego li što je milanskoj klupi.