Boban i predsjednik Intera u prijenosu uživo pričali o transferu mladog dinamovca

Ettore Griffoni/IPA via Guliver

Predsjednik Uprave Dinama utorak je proveo u Milanu.

Zvonimir Boban i prije dolaska u Maksimir imao je potpisan ugovor sa Sky Sportom i on cijelo vrijeme taj ugovor odrađuje kao njihov stručni komentator. Tako je bilo i za utakmicu Lige prvaka Inter – Arsenal (1:3).

Među temama se našao i transfer Leona Jakirovića iz Dinama u Inter.

Predsjednik i izvršni direktor Intera Giuseppe Marotta sa stadiona se javio u studio u kojem je bio Boban.

“Mi smo dva ozbiljna profesionalca. Znamo da Dinamo uvijek ima vrlo zanimljive igrače. Ne poričem da su moji suradnici sigurno napravili analizu, pa se nadam da možemo doći do zaključka. Rado bismo ovog dečka uvrstili u našu momčad, a očito mislim i na vrstu do 23 godine.

Dinamo je rasadnik mladih igrača. Potpisali smo Sučića i zadovoljni smo. Očito je da predsjednik Boban ima pravo odabrati cijenu koju želi prihvatiti, ali mi smo optimistični”, izjavio je Marotta na što je Boban odgovorio:

“Razgovarat ćemo sutra, Beppe. Di Marzio (talijanski insajder, op.a.) uvijek zna prije nas, on prvi zna iz hodnika, hodnika poznatih samo njemu.”

Očekuje se da će mladi Jakirović otići u Italiju za 2,5 milijuna eura fiksne odštete, uz dodatnih dva milijuna eura bonusa i klauzulu o postotku od buduće prodaje.