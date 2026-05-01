Bivši dinamovac sa svojim klubom osigurao ekspresni povratak u Serie A

Na Međunarodni praznik rada u Italiji je bilo radno pa su od 15 sati započeli susreti pretposljednjeg kola Serie B, drugog ranga tamošnjeg nogometa. Tri ekipe (Venezia, Frosinone, Monza) borile su se za prva dva mjesta koja vode izravno u viši rang, a na kraju je do osiguravanja promocije došla Venezia.

Klub iz kultnog talijanskog grada gostovao je kod Spezije te je znao da im pobjeda nosi promociju zbog boljeg međusobnog omjera u odnosu na drugoplasiranu Monzu i trećeplasirani Frosinone.

Venezia je na kraju i ostvarila zacrtanu promociju, ali ne na način na koji su htjeli. Sve je započeo ekvadorski reprezentativac John Yeboah koji je u sedmoj minuti doveo Veneziju u vodstvo. Ekvadorac je kasnije promašio i kazneni udarac, ali to nije kaznilo goste jer je domaći veznjak Filippo Bandinelli u drugoj minuti nadoknade zaradio crveni karton.

U drugom poluvremenu Venezia je golom Richieja Sagrada došla do 2:0. Spezia je ubrzo smanjila na 2:1 Mattije Valotija, a do povratka su došli u 91. minuti golom Gabrielea Artistica za 2:2.

Ipak, Venezia je ovim remijem zbog poraza Monze kod Mantove (3:2) osigurala jedno od prva dva mjesta.

Za Veneziju je svoj obol u ovoj sezoni dao i bivši igrač Dinama Bartol Franjić. Hrvatski defanzivac u Veneziji igra na posudbi iz Wolfsburga te je upisao 18 nastupa u dosadašnjem tijeku sezone.

Franjić je u Dinamu bio od 2008. godine do 2022. godine, a kratko se vratio i prošle sezone kada je bio na posudbi. Njegova budućnost u Wolfsburgu još nije sigurna jer mu preostaje još godina dana ugovora, a Vukovi možda završe u 2. Bundesligi.

Tako bi Franjić unatoč promociji u elitni rang talijanskog nogometa i sljedeće sezone mogao igrati drugoligaški nogomet.