Baturinin trener: ‘Tudor me nazvao trenerom Coma, ja njega zovem gospodin Tudor’

EmmanuelexMastrodonato IPAxSport via Guliver

Como je u nedjelju pobijedio, ali i nadigrao Juventus. Cesc Fàbregas je nakon utakmice uglavnom govorio o susretu i nastavku sezone, ali je dao do znanja novinarima da mu se nije svidjela izjava trenera Juventusa, Igora Tudora.

Rekao je Fabregas da je vrlo zadovoljan zbog pobjede, ali i da ona ne predstavlja sve:

“Moramo nastaviti graditi našu igru, raditi na hrabrosti, a tada rezultati dolaze kao posljedica. Taktički smo se dobro pripremili za utakmicu i ostali kompaktni. U prvom poluvremenu nam je nešto nedostajalo u zadnjem dodavanju da bismo je zatvorili – to je aspekt na kojem radimo”, rekao je Fàbregas.

Fàbregas je pohvalio Juventus i istaknuo da je njegov tim pobijedio momčad koja se sada okreće dvoboju s Barcelonom u Ligi prvaka.

“U nogometu nema izgovora i ne volim ih tražiti. Čak i ako igramo s juniorima, moramo zadržati svoj identitet. Nakon toga – možemo i pobijediti i izgubiti. Govorimo o momčadi koja će u srijedu otići na Bernabeu igrati Ligu prvaka.”

A onda je spomenuo i Tudora:

„Igor Tudor me nazvao ‘trenerom Coma’. Ja njega oslovljavam s gospodin Tudor. On je sjajan trener i vodi veliki klub sa slavnom poviješću. Rekao je da ja kupujem svoje igrače. Možda je bio pogrešno informiran. On je vrhunski trener i radi s odličnim igračima. Tudor s Juventusom uvijek mora pobjeđivati, a mi živimo u drugačijoj stvarnosti“, poručio je Fàbregas.