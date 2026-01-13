Baturinin Como se uključio u trku za Hajdukovog stopera

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Talijanski Inter pokazuje velik interes za dovođenje mladog Hajdukovog stopera Branimira Mlačića te je, prema pisanju talijanskih medija, već poslao službenu ponudu. Ipak, dok se ne postigne dogovor sa splitskim klubom, u Interu ne mogu biti potpuno mirni jer interes za 18-godišnjeg braniča sve je veći.

Najnovije informacije govore kako se u borbu uključio i Como, klub koji s klupe vodi poznati Španjolac Cesc Fabregas, prenosi Tuttomercatoweb.

Mlačić, rođen 2007. godine, privukao je pozornost dobrim igrama. Upisao je 14 nastupa HNL-u, a igrao je i u Hrvatskom kupu te u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Posljednjih tjedana pratili su ga brojni europski velikani poput Newcastlea, Borussije Dortmund, Marseillea i Barcelone. Inter je želio preuzeti inicijativu u pregovorima za 192 centimetra visokog stopera, no Como sada ozbiljno pokušava ući ispred konkurencije.

U slučaju dolaska u Como, Mlačić bi dijelio svlačionicu s trojicom hrvatskih nogometaša – vratarom Nikolom Čavlinom, desnim bekom Ivanom Smolčićem i ofenzivnim veznjakom Martinom Baturinom.