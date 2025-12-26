Baturini će ova vijest zasigurno uljepšati Božić

Baturina se u Italiji nije naigrao, ali uskoro bi se i to moglo promijeniti.

U ljeto ove godine Martin Baturina iz Dinama je prešao u talijanski Como za oko 18 milijuna eura. No, na istoj poziciji kao što je Baturinina, u Comu igra i Argentinac sa španjolskim papirima, Nico Paz.

Iako je u Como stigao prije nekoliko mjeseci, u Kraljevskom klubu u kojem je Paz stasao, već su odlučili da će ga vratiti u Madrid u ljeto 2026. godine. O svemu danas piše španjolski AS. Time su prekinute sve špekulacije o njegovu dugoročnom statusu.

Odluka je donesena nakon detaljnog praćenja njegovih nastupa i niza iznimno pozitivnih izvještaja koje stručni stožer dobiva o njegovu razvoju.

