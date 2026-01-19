Baturina zabio i asistirao u gostujućoj pobjedi Coma

Podijeli :

U posljednjoj utakmici 21. kola talijanske Serie A Como trojice hrvatskih igrača gostovao je u Rimu protiv Lazija. Očekivala se teška utakmica, ali igrači Cesca Fabregasa su upisali uvjerljivu pobjedu od 3:0.

Već u drugoj minuti Como je poveo, a za to je bio zaslužan hrvatski reprezentativac Martin Baturina. Dugo se bivši igrač Dinama mučio s minutažom, ali u posljednje dvije utakmice ga je Fabregas uvrstio u prvih 11. Baturina je to opravdao asistencijom u prošloj utakmici i golom za vodstvo protiv Lazija.

Do kraja poluvremena Nico Paz je zabio za 2:0 i promašio kazneni udarac. Međutim, u drugom dijelu su Baturina i Paz kombinirali za treći pogodak Coma. Paz je tako nastavio sa sjajnom formom, a i Baturina je pokazao da ima što tražiti u Serie A.

U posljednje tri utakmice zabio je dva gola te je upisao dvije asistencije. Baturina je u 74. minuti napustio teren, a u 45. minuti je iz igre izašao Ivan Smolčić.

Do kraja susreta je Como sačuvao prednost te su s 3:0 upisali pobjedu koja ih je zadržala na šestom mjestus 37 bodova. Trenutačno im peto mjesto bježi dva boda, a četvrto koje vodi u Ligu prvaka pet. Lazio je deveti s 28 bodova.