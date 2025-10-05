Baturina najgore ocijenjen igrač Coma. Navijači: ‘Pošaljite ga natrag’

Podijeli :

Matteo Gribaudi via Guliver

Martin Baturina prvi je put zaigrao u početnoj momčadi Coma u susretu u kojem su remizirali s Jurićevom Atalantom 1:1.

Comu je ovo bio treći neodlučeni rezultat.

Vrlo brzo je Atalanta povela, već u šestoj minuti je Samardžić zabio za vodstvo domaćina. Como nije pokleknuo već se brzo vratio u igru, a strijelac je bio Perrone u 19. minuti. Nakon toga su mreže mirovale sve do kraja ogleda iako su obje momčadi imale dosta prilika za drugi pogodak.

Talijanska Gazzetta dello Sport ocijenila je Baturinu najgorim igračem utakmice uz ocjenu 5, dok je drugi Hrvat u momčadi Coma Hrvoje Smolčić ocijenjen s 5.5.

Talijanski mediji u svojim osvrtima nisu posebno komentirali Baturinu, ali navijači na društvenim mrežama nisu skrivali nezavodoljstvo.

“Pošaljite natrag i Cunhu i Baturinu”, napisao je jedan navijač, na što mu drugi odgovara: “Danas je igrao nešto sasvim drugo i žrtvovan je.”

“On mora igrati puno više u sredini, ovo je loše rješenje”, još je jedan od komentara.