Baturina krenuo s klupe pa golom pokazao Fabregasu da je pogriješio

Cristiano Mazzi via Guliver Image

U 30. kolu talijanske Serie A Como je na svom terenu ugostio pretposljednju Pisu te je upisao pobjedu od 5:0.

U prvoj postavi momčadi Cesca Fabregasa nije bio nijedan od trojice Hrvata (Martin Baturina, Ivan Smolčić, Nikola Čavlina), ali do kraja poluvremena se to promijenilo.

Naime, u 37. minuti je zbog ozljede Jesusa Rodrigueza na travnjak stupio Baturina. Tada je rezultat za Como već bio 2:0, a u strijelce su se upisali Assane Diao i Anastasios Douvikas.

Hrvatskom veznjaku nije trebalo puno vremena da pokaže da je možda bilo bolje da je krenuo od prve minute. Na samom početku drugog poluvremena, u 48. minuti, Baturina je pogodio za 3:0 Coma. Do kraja susreta su pogotke za konačnih 5:0 postigli Nico Paz te Maximo Perrone.

Ovom pobjedom Como se odvojio na četvrtom mjestu od petog Juventusa te je tako momčad hrvatskog trojca napravila važan korak prema nastupu u Ligi prvaka. Staroj dami bježe tri boda, a toliko može zaostajati i Roma ako u susretu koji kreće u 18 sati porazi Lecce.