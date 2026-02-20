Baturina: Kad bi Milan mogao napraviti više Modrićevih dresova, svi bismo bili sretniji

Podijeli :

Guliver Image

Como je uzeo bod na San Siru protiv Milana (1:1) u 24. kolu Serie A.

Nakon utakmice izjavu je dao i Martin Baturina koji se našali kako bi Milan trebao osigurati više dresova za Luku Modrića kako bi ih mogao svima podijeliti.

Baturina je za DAZN govorio o utakmici i o novom susretu sa sunarodnjakom i nogometnim uzorom Lukom Modrićem.

Na pitanje koliko mu znači igrati protiv Modrića, Baturina je odgovorio:

“Što reći o Luki? Prijatelji smo iz reprezentacije. San je igrati i s njim i protiv njega. Drago mi je da mu tako dobro ide u Milanu. Velika je stvar igrati protiv njega”, izjavio je Baturina.

Otkrio je i da ovaj put nije uspio dobiti Modrićev dres.

“Ne, dao mi ga je u prvoj utakmici, a sada ga je dao Ivanu Smolčiću, hrvatskom braniču u Comu”, rekao je Baturina i kroz smijeh dodao: “Kad bi Milan mogao napraviti više dresova, svi bismo bili sretniji.”