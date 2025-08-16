Baturina i Franjić nastupili u pobjedama svojih ekipa u talijanskom Kupu

Nogometaši Coma izborili su plasman u 2. kolo talijanskog Kupa nakon što su na svom stadionu pobijedili drugoligaša Sudtirol sa 3-1.

Gosti su poveli u 13. minuti golom Danielea Casiraghija iz jedanaesterca. Međutim, Como je u završnici poluvremena s tri gola u razmaku od svega nekoliko minuta okrenuo rezultat.

Dvostruki strijelac je bio Anastasios Douvikas (39., 40.), a među strijelce se upisao i Lucas Da Cunha (42.).

Gosti su od 88. minute igrali bez isključenog Filipea Bordona.

Hrvatski reprezentativac Martin Baturina zaigrao je za Como od 82. minute, dok Ivan Smolčić nije ulazio u igru.

Drugo kolo je izborila i Venezija porazivši u okršaju drugoligaša Mantovu sa 4-0.

Po dva gola su zabili Issa Doumbia (16., 45.) i John Yeboah (57., 90.).

Za Veneziju je cijeli susret odigrao Bartol Franjić.

