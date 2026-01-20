Baturina donio pobjedu Comu pa poručio: ‘Presretan sam’

Podijeli :

xRobertoxRamaccia/IPAxSportx/xipa-agency.netx/xx IPA_70304888 IPA_Agency_IPA70304888 via Guliver Image

Martin Baturina (22) odigrao je jučer svoju najzapaženiju utakmicu otkako je prošlog ljeta stigao u Como iz Dinama. Hrvatski reprezentativac već je u 2. minuti zatresao mrežu, sudjelovao u akciji kod drugog pogotka svoje momčadi, a u 49. minuti upisao je asistenciju za konačnih 3:0 u gostujućoj pobjedi protiv Lazija.

Nakon susreta dao je izjavu za DAZN, osvrnuvši se na svoju izvedbu i ciljeve kluba. „Nisam bio svjestan da je to najbrži gol Coma ove sezone. Presretan sam, a moram priznati da me i malo poslužila sreća“, rekao je Baturina.