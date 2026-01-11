Bašićev Lazio slavio na gostovanju kod Bradarićeve Verone

Nogometaši Lazija osvojili su sva tri boda u 20. kolu talijanskog prvenstva minimalnom 1-0 pobjedom na gostovanju kod Verone.
Pobjedu Laziju donio je autogol Nelssona u 79. minuti.
Domagoj Bradarić odigrao je čitav susret za Veronu, dok Toma Bašić zbog ozljede nije konkurirao za nastup u sastavu Lazija.
Lazio je sada osmi na ljestvici sa 28 bodova, dok je Verona na dnu sa 13 bodova, koliko ima i pretposljednja Pisa.
Na vrhu je Inter sa 42 boda, dva manje uz utakmicu više ima drugi Milan, a tri manje uz dvije utakmice više treća Roma, dok je prvak Napoli četvrti sa 38 bodova.
Kasnije u nedjelju igraju Inter i Napoli.
