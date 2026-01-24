Bašić odigrao cijeli susret u blijedom remiju Lazija

Podijeli :

Carmelo Imbesi via Guliver Image

Nogometaši Leccea i rimskog Lazija su remizirali u ogledu bez pogodaka ove subote, u utakmici 22. kola talijanske Serie A.

Bila je to izjednačena utakmica u kojoj su gosti iz Rima dominirali posjedom i više su pritiskali suparnika, no Lecce je znao biti prilično opasan iz kontranapada. Ukupno gledano nije bilo puno pravih prilika na susretu, a Lazio je nastavio s ne baš uspješnim ligaškim nizom. U zadnjih sedam prvenstvenih utakmica Lazio je samo jednom pobijedio, četiri puta remizirao i dva puta izgubio.

Lazio je ostao deveti na ljestvici, dok je Lecce otišao korak naprijed i nalazi se na 18. poziciji. Hrvatski nogometaš Toma Bašić odigrao je cijelu utakmicu za Rimljane.