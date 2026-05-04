Bašić odigrao 90 minuta u ludoj pobjedi Lazija u Serie A

Hrvatski veznjak Toma Bašić odigrao je čitav susret za Lazio u 2:1 gostujućoj pobjedi protiv Cremonesea u susretu 35. kola talijanskog prvenstva.

Bonazzoli je u 29. minuti doveo domaćeg davljenika u prednost, ali su Isaksen u 53. i Noslin u 92. minuti u nastavku kreirali preokret.

Lazio je ovom pobjedom skočio na osmo mjesto sa 51 bodom, dok je Cremonese ostao 18. sa 28, četiri manje od 17. Leccea koji drži posljednje mjesto koje osigurava ostanak.

Inter je osigurao naslov prvaka tri kola prije kraja sa 12 bodova više od drugog Napolija.