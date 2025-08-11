Atletico doveo napadača iz prvaka Italije, evo koliko su ga platili

Podijeli :

xFABIOxSASSOxFabioxSassox via Guliver

Španjolski nogometni prvoligaš Atletico iz Madrida angažirao je talijanskog reprezentativnog napadača Giacoma Raspadorija (25).

Dosadašnji član talijanskog prvaka Napolija potpisao je petogodišnji ugovor s Atleticom, a vrijednost transfera procjenjuje se na 20 milijuna eura.

Raspadori je seniorsku karijeru započeo u Sassuolu za koji je u 82 utakmice zabio 18 golova.

2022. godine prešao je u Napoli te za taj klub je u 109 nastupa postigao također 18 golova.