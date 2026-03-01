Atalanta primila dva gola s igračem više i izgubila od Sassuola

Podijeli :

Daniele Buffa via Guliver Image

U susretu 27. kola talijanskog nogometnog prvenstva Sassuolo je pobijedio Atalantu s 2:1 premda je od 16. minute imao igrača manje.

Domaćin je već u 16. minuti ostao s igračem manje nakon što je Andrea Pinamonti “pocrvenio” zbog oštrog prekršaja nad Beratom Djimsitijem.

Međutim, Sassuolo je poveo sedam minuta kasnije golom Ismaela Konea, a na 2:0 je povećao Kristian ⁠Thorstvedt u 69. minuti. Kod oba gola asistent je bio Armand Lauriente.

Gosti su u 88. minuti smanjili preko Yunusa Musaha, a za više od toga nije bilo vremena niti snage.

Mario Pašalić je odigrao cijeli susret za Atalantu koja je ostala na sedmom mjestu sa 45 bodova.

Sassuolo je stepenicu niže sa sedam bodova manje. Vodi Inter sa 67 bodova, deset više od Milana.