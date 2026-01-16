Atalanta povela u 83. minuti pa ispustila pobjedu protiv Šemperove Pise: Pašalić igrao do 55. minute

Podijeli :

Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Guliver

U prvoj utakmici 21. kola talijanske Serie A odigranoj u petak u Pisi, nogometaši istoimene momčadi i Atalante su osvojili po bod odigravši 1:1.

Gosti su poveli u 83. minuti golom Nikole Krstovića, a četiri minute poslije izjednačio je Rafiu Durosinmi.

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić bio je u početnoj postavi Atalante. U 40. minuti je dobio žuti karton, a u 56. minuti ga je trener Raffaele Palladino povukao s terena. Adrian Šemper ostao je na klupi kod domaće momčadi.

Atalanta je s 32 boda na sedmom mjestu, a Pisa je s 14 bodova na predzadnjoj, 19. poziciji ljestvice. Vodeći Inter ima 46 bodova, tri više od drugoplasiranog Milana.