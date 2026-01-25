Atalanta lako nadigrala Parmu, Pašalić ušao s klupe

Podijeli :

Emanuele Pennacchio IPA Sport via Guliver Images

Veznjak hrvatske nogometne reprezentacije Mario Pašalić u 4-0 domaćoj pobjedi Atalante protiv Parme igrao je od 72. minute te je sudjelovao u akcijama kod zadnja dva gola svog sastava.

Nakon što su Scamacca (15-11m) i De Roon (24) pogađali za 2-0 u prvom poluvremenu, u nastavku su Raspadori (73) i Krstović (90+2) povećali prednost Atalante.

Kod prvog gola Pašalić je par sekundi nakon ulaska petom proigrao Krstovića koji je probio desno krilo i asistirao Raspadoriju, dok je kod drugog pucao glavom prema golu, a nakon što se lopta odbijala po kaznenom prostoru Krstović ju je poslao u mrežu.

Sedma Atalanta sada ima 35 bodova, dok je Parma, za koju zbog ozljede Matija Frigan nije nastupio, 15. sa 23 boda.

Nikola Moro ostao je na klupi Bologne u 2-3 gostujućem porazu kod Genoe. Bologna je vodila 2-0 golom Fergusona (35) i autogolom Otoe (47-ag), ali je u 57. minuti ostala s igračem manje zbog crvenog kartona vrataru Skorupskom, a domaći su igračku prednost iskoristili za preokret golovima Malinovskog (62), Ekubana (78) i Messiasa (90+1).

Bologna je osma s 30 bodova, dok je Genoa 13. s 23.

Vodi Inter s 52 boda, šest manje uz utakmicu manje ima drugi Milan.