Ancelotti: Pronaći novog Kroosa ili Modrića – to je nemoguće

Danas izbornik Brazila, a legendarni bivši trener Real Madrida, Carlo Ancelotti, dao je veliki intervju za španjolski AS.
Ancelotti se u tom intervjuu dotaknuo i Luke Modrića, s kojim je sjajno surađivao u Realu. Modrić je danas predvodnik Milana koji je trenutačno u borbi za naslov prvaka Italije.
Intervju su započeli pitanjem o oproštaju od Real Madrida.
“Bio je to vrlo emotivan dan, lijep dan, koji je klub dobro pripremio. Znao sam da bi se to jednog dana moglo dogoditi – da napustim Real Madrid. O tome sam puno razmišljao. Bio je to nezaboravan dan jer su emocije bile ogromne. Zagrlili smo se s cijelom madridističkom publikom. Najbolji mogući dan za oproštaj od Reala. Ne mogu ga zaboraviti.”
Novinar je zaključio da je Ancelotti daleko više od ‘menadžera svlačionice’.
“Ponekad treba donijeti drastične odluke da bi se nešto promijenilo. Općenito, u ove četiri godine u Madridu cijeli stožer je obavio jako dobar posao. Bili smo složni – stručni stožer, igrači i klub.
Zahvalan sam klubu na povjerenju i podršci, i na tome što mi je svakog ljeta donosio sjajne igrače, što je olakšalo ostvarivanje ciljeva. Imao sam priliku trenirati fantastične nogometaše, u odličnoj atmosferi i zdravom okruženju – to je bilo presudno.
Osobno sam puno radio. Ljudi često govore o ‘upravljanju svlačionicom’, ali većina mog posla zapravo je bila taktička. Radili smo na promjenama, na uklapanju novih igrača, mladih poput Rodryga, Viniciusa, Valverdea, kasnije i Bellinghama…
Radili smo jako puno na taktici. Nije istina da sam samo ‘menadžer’. Volim imati zdravu i čistu radnu okolinu, ali glavnina mog rada bila je taktička. Odnos s igračima ne treba posebno graditi – samo moraš pokazati tko si.”
Pitao ga je i žali li zbog neke odluke prošle sezone.
“Dogodilo se to da smo izgubili cijelu početnu obranu. Ostali smo bez Carvajala i Militaa, a Rüdiger je igrao s teškom ozljedom. Srećom, Asencio iz omladinske škole odigrao je sjajno. Ne treba zaboraviti da sam često morao stavljati Valverdea na beka, a Tchouaménija na stopera, što je ostavljalo praznine u sredini terena.
Izgubili smo čvrstinu u obrani, i to nas je koštalo trofeja. Ne mislim da je to bilo zbog Kroosa, jer smo se znali prilagoditi – igrali smo i s Camavingom, Ceballosom, Bellinghamom, Tchouaménijem, Valverdeom… I Güler je rastao i danas je sjajan. Imamo fantastične veznjake, ali pronaći novog Kroosa ili Modrića – to je nemoguće.”
Vjeruje li da će Cristiano Ronaldo dosegnuti brojku od 1000 golova?
“Siguran sam da hoće. Nema nikakve sumnje da će to uspjeti. U Italiji su me nedavno pitali za Modrića, koji ima 40 godina, i rekao sam im da će, naravno, igrati sjajno u Milanu. Luka i Cristiano su profesionalci koji obožavaju nogomet i imaju istinsku strast prema ovom sportu.
Uvijek će uspjeti u onome što požele. Cristiano će sigurno doći do 1.000 golova – ali kad to postigne, neka ne zaboravi pozvati me na proslavu tog nevjerojatnog rekorda…”
