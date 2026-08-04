Amorim otkrio kakav je Modrić van terena: ‘On to uopće ne voli’

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Uoči derbija protiv Intera u sklopu ljetnih priprema u Australiji, trener Milana Ruben Amorim na press konferenciji govorio je i o Luki Modrić.

Portugalac se u uvodnom dijelu dirljivim riječima oprostio od klubske legende Franca Baresija, naglasivši kako je njegova odanost klubu u najtežim trenucima postavila temelje za sve buduće generacije Rossonera.

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Nakon emotivnog prisjećanja na preminulog klupskog velikana, Amorim se okrenuo pripremama za okršaj s Nerazzurrima, potvrdivši kako će u predstojećem derbiju minutažu dobiti i kapetan hrvatske reprezentacije, Luka Modrić.

Za hrvatskog maestra, koji unatoč poznim igračkim godinama i dalje privlači ogromnu pozornost gdje god se pojavi, portugalski stručnjak ima samo riječi hvale, no ističe kako u njegovoj momčadi nema povlaštenih.

“Sutra će igrati i Modrić, svi će dobiti svoj dio minutaže jer nemamo puno vremena za treninge pa moramo hvatati formu kroz utakmice. Luka je izuzetno ponizan čovjek i uopće ne voli svu tu pozornost koju privlači. Posjeduje ogromno iskustvo, no ja ću ga tretirati kao sasvim normalnog igrača. Morat će se boriti za svoje mjesto u momčadi kao i svi ostali, iako je, naravno, riječ o posebnom igraču. Puno smo napravili da ga zadržimo s nama barem još jednu sezonu i presretan sam što ga imam u svlačionici,” izjavio je Amorim.

Unatoč stalnim nagađanjima oko prijelaznog roka, Amorim naglašava kako je izuzetno zadovoljan kadrom kojim raspolaže te kako bi bez problema ušao u novu sezonu Serie A s trenutačnim igračima.

“Zadovoljan sam momčadi i gradimo svoju ideju igre. Ako budemo morali započeti prvenstvo s ovim sastavom, vjerujem da ćemo biti konkurentni u svakoj utakmici. Inter je možda osvojio više trofeja u posljednje vrijeme, ali Milan predstavlja nešto što se novcem ne može kupiti. To je klub za koji se navija odmalena i želimo to dokazati na terenu,” zaključio je trener Rossonera.