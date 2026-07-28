Amorim: Ako postoji jedan igrač na svijetu koji je najbolji u tome, onda je to Luka Modrić

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Matteo Gribaudi Image via Guliver

Novi trener Milana Ruben Amorim s dijelom momčadi boravi u australskom Perthu, gdje Rossoneri otvaraju pripreme za novu sezonu.

Amorim je rekao da želi dati priliku mladima.

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“Želimo obnoviti momčad i dati priliku mladim igračima. To možda predstavlja rizik i za mene kao trenera, ali upravo zbog takvih izazova sam ovdje. Volim raditi u klubovima koji prolaze kroz teško razdoblje i zajedno s njima graditi nešto novo. Znam da situacija nije jednostavna, ali vjerujem da možemo napraviti velike stvari”, rekao je Amorim.

Osvrnuo se i na ostanak Luke Modrića u Milanu.

“Igrači koji su nastupali na Svjetskom prvenstvu uskoro će nam se priključiti u Perthu. Teško je reći hoće li Luka odmah igrati, ali plan je da nastupi u prijateljskim utakmicama. Koliko će još igrati? To ovisi isključivo o njemu. Ono što sam vidio prošle sezone govori da i dalje može igrati na vrlo visokoj razini. Bio je odličan i tijekom sezone i na Svjetskom prvenstvu”, rekao je Amorim pa dodao:

“Vodimo puno mladih igrača, a oni se najbolje razvijaju kada uz sebe imaju iskusne nogometaše. Zato smo uložili velik trud da Luka ostane s nama. U nogometu nije uvijek presudno koliko brzo trčite, nego koliko brzo razmišljate, a Luka je u tome među najboljima.”

Za kraj je objasnio kakvu će ulogu Modrić imati u njegovoj viziji igre.

“Pomoći će mladim igračima, ali i cijeloj momčadi. Želimo igrati nogomet temeljen na posjedu lopte, a ako postoji igrač koji je jedan od najboljih na svijetu u upravljanju ritmom i kontroliranju posjeda, onda je to Luka Modrić“, zaključio je trener Milana.