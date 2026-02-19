Allegri žestoko opleo po Fabregasu zbog nesportskog poteza, pale su ružne riječi

Podijeli :

U zaostalom dvoboju 24. kola talijanske Serie A nije bilo pobjednika, nogometaši Milana i Coma su odigrali 1:1.

Glavna tema nakon utakmice je žestoki verbalni napad Milanova trenera Massimiliana Allegrija na kolegu s druge strane Cesca Fabregasa.

U 80. minuti je Fabregas povukao Milanova igrača Alexisa Saelemaekersa u situaciji kada su mu uz aut liniju ispred klupe gostiju loptu uzela dva igrača Coma.

Fabregas je nevjerojatno nesportski potez izveo nakon što je suparnički igrač izgubio loptu, a hvatanjem Saelemaekersa onemogućio ga je da zaustavi opasnu kontru gostiju. Trener Milana Massimiliano Allegri je na to poludio i krenuo na Fabregasa, zbog čega je isključen, a dok Fabregas nije dobio nikakvu kaznu.

“Trener ne smije raditi to što je napravio Fabregas. Onda ću ja idući put kada mi suparnički igrač bude blizu crte uz moju klupu uklizati i uzeti mu loptu”, rekao je Allegri nakon utakmice.

Fabregas se javno ispričao.

“Prije svega, želim se ispričati. Učinio sam nešto čime se ne ponosim. Napravio sam nesportsku gestu. Bio sam toliko uzbuđen da sam dotaknuo loptu. Kao trener nisam to smio napraviti. Nadam se da nikada neću ponoviti taj potez.”

Trener Coma ispričao se i na konferenciji za medije.

“Opet se želim ispričati. Allegri me prežestoko napao i to je bilo neumjesno, ali i ja bih u toj situaciji bio ljut. Ispričavam se gospodinu Allegriju.”

Kada je napuštao press konferenciju susreo se s Allegrijem koji je došao obratiti se javnosti.

Talijanski novinari navode da je Allegri opet žestoko napao kolegu: “Š**ak, ti si š**ak! Mulac koji je jučer postao trener!”, piše Tuttomercato.