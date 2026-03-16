Allegri: Svi su pričali o naslovu prvaka, ali budimo realni naš cilj je Liga prvaka

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitav susret za Milan koji je 0:1 porazom na gostovanju kod Lazija u Rimu u 29. kolu talijanskog prvenstva propustio priliku približiti se vodećem Interu.

Jedini gol na utakmici postigao je Isaksen u 26. minuti.

Nakon utakmice svoja je razmišljanja otkrio trener Milana Massimiliano Allegri.

“Znali smo da će ovo biti teška utakmica, pogotovo jer su se navijači vratili na stadion. Mučili smo se u prvom poluvremenu, radili smo previše tehničkih pogrešaka. U nastavku je njima pao ritam, a mi smo zaigrali bolje, iako nismo uspjeli zabiti.

Svi su pričali o naslovu prvaka, i nakon Interova remija s Atalantom to mogu razumjeti, ali moramo biti realni i usredotočiti se na naš cilj, a to je Liga prvaka. U suprotnom ćemo uništiti sve što smo mjesecima gradili, a to ne bi bilo dobro jer smo na važnom putu”, rekao je Allegri nakon utakmice.

Osvrnuo se i na nervozu Rafaela Leaa.

“U nekim situacijama su ga suigrači mogli bolje poslužiti pa je bio ljut, ali to su normalne stvari kad je ulog velik. Ponavljam, moramo gledati tko je iza nas i svi moramo jednako razmišljati. Moramo ostati mirni i pokušati se odvojiti od izravnih konkurenata.”

Analizirao je primljeni gol.

“Žao mi je što smo primili gol iz otvorene igre. Bili smo dobro postavljeni, ali nismo uspjeli pročitati opasnost. Lazio je bio odličan. Manje drže loptu, ali sjajno igraju okomito. Kad smo mi pojačali tempo, stvorili smo puno povoljnih situacija, no to nije bilo dovoljno. Sada se okrećemo pripremi za iduću utakmicu.”

“Nikad u prvenstvu nismo dopustili ovoliko kontranapada. Ako gubite duele i pojedinačne okršaje, onda je teško. Ako ste spori s loptom, nećete probiti suparnika, tu se malo toga može napraviti. Po mojem mišljenju, dobro smo se pripremili za utakmicu, i mentalno, svjesni svih poteškoća. Ne mogu objasniti ovaj nered i ogroman broj tehničkih pogrešaka”, zaključio je trener Milana.