Allegri pohvalio Modrića: ‘Sretan sam što ga imam’

Nogometaši Milana uvjerljivo su pobijedili 3:0 u Bologni u posljednjoj utakmici 23. kola talijanske lige i učvrstili drugo mjesto na ljestvici.

Englez Ruben Loftus-Cheek doveo je Milan u vodstvo u 20. minuti, Francuz Christopher Nkunku je realizirao jedanaesterac u 39. minuti za 2:0, a Adrien Rabiot je u 48. minuti postavio konačnih 3:0.

Luka Modrić je igrao do 72. minute,

Nakon utakmice pohvalio je Modrića trener Milana Massimiliano Allegri. Govoreći o svojim veznjacima Modriću i Adrienu Rabiotu, rekao je:

“Sretan sam što ih imam u momčadi. Daju nevjerojatno samopouzdanje ostatku momčadi”.