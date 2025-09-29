Allegri nije mogao prestati hvaliti Modrića nakon pobjede u derbiju

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

U derbiju petog kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je na San Siru pobijedio Napoli sa 2:1 preuzevši vrh ljestvice Serie A.

Milan je poveo već nakon dvije minute i 23 sekunde igre. Christian Pulišić je probio po lijevoj strani uposlivši na suprotnoj vratnici Alexisa Saelemaekersa, koji je zabio za 1:0.

Rossoneri su u 31. minuti udvostručili vodstvo. Strahinja Pavlović je prošao po lijevoj strani između trojice protivnika, uposlio Fofanu, koji je ostavio loptu za Pulišića, a američki napadač lijepo pogodio za 2:0. Kevin De Bruyne je bio siguran s bijele točke smanjivši na 1:2.

Jedan od najboljih na terenu bio je Luka Modrić, a nakon utakmice hvalio ga je i njegov trener Massimiliano Allegri.

“Imati ga ispred obrane donosi kvalitetu, ali i inteligenciju pri zatvaranju dodavačkih kanala”, rekao je Allegri o Modriću pa dodao:

“Loptu može osvojiti više presijecanjem nego uklizavanjem, tu može biti izuzetno vrijedan.”

Osvrnuo se Allegri i na sam susret.

“Sretan sam jer je ovo bio važan i vrlo težak test protiv kvalitetne momčadi Napolija. Dečki su odradili stvarno dobar posao, ali ovo je tek početak. Moramo uživati u pobjedi večeras, a onda se od sutra početi fokusirati na sljedeću utakmicu prije reprezentativne pauze”, rekao je Allegri i nastavio:

“Naše prvo poluvrijeme bilo je sjajno, no u drugom smo nažalost ostali s igračem manje. Barem smo uspjeli vježbati obranu, to su situacije u kojima ste prisiljeni protivniku dopustiti prilike za gol. Moramo nastaviti raditi, danas smo napravili mali korak naprijed zasluženom pobjedom protiv snažnog Napolija. Kada znate patiti pod pritiskom, lakše je pobijediti ako imate ovakav duh.”