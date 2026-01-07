Allegri nahvalio Modrića: ‘Izvrstan je primjer mladima, ovo me kod njega nasmijava’

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Milan u četvrtak od 20:45 sati dočekuje Genou u 19. kolu Serie A.

Ova će utakmica biti 200. na klupi Milana za trenera Massimilijana Allegrija, koji će biti i nositelj plamena na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama. Uoči utakmice se obratio medijima.

“Prošlost služi da bismo pokušali poboljšati budućnost. Sretan sam što nosim olimpijski plamen, za mene će to biti divna emocija i iskustvo”, rekao je te nastavio o nadolazećoj utakmici:

“Suočavamo se s Genoom koja je uvijek zabijala u posljednjih deset utakmica. Imaju tehnički vrlo kvalitetne igrače i morat ćemo im pristupiti s poštovanjem. Jučerašnji rezultati su, po mom mišljenju, podigli granicu za Ligu prvaka na 40 bodova.”

Posebne je riječi hvale imao za Luku Modrića:

“To nije tehničko iznenađenje, već strast, ljubav i poniznost koje treba istaknuti. Smiješno mi je što se, kada pogriješi dodavanje, jako naljuti na sebe i odmah se ispriča.

To je izvrstan primjer za mlade, jer svjedoči o ljubavi i strasti koje bi današnji mladići trebali imati prema sportu kojim se bave. To čini razliku u današnjem vremenu kada postoji previše stvari koje odvlače pažnju. Važno je imati fokusirane igrače”.

Juventus im je ozbiljan konkurent za naslov, smatra Allegri:

“To je pitanje brojeva: granica za Scudetto je između 86 i 88 bodova. Juve može osvojiti 50 bodova jer je jaka momčad. Mi moramo misliti na sebe, jer jučerašnji rezultati potvrđuju da će biti teško ući među prve četiri.”