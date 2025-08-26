Senzacija u Kazahstanu, Kairat preko Celtica ušao u Ligu prvaka!

Podijeli :

AP Photo/Alikhan Sariyev via Guliver

Veliko iznenađenje smo vidjeli u play-offu Lige prvaka gdje je kazahastanski Kairat izbacio škotski Celtic

Kairat je nakon dva susreta koja su završila bez golova nakon penala izbacio škotskog velikana te prvaka Europe iz 1967., te tako postao drugi kazahstanski klub u Ligi prvaka nakon Astane prije devet godina.

Nogometaši Kairata iz Almatyja plasirali su se u skupine Lige prvaka i time postali najistočnija momčad u povijesti elitnog europskog natjecanja. Nakon što su i prva i uzvratna utakmica protiv Celtica završile bez pogodaka, Kazahstanci su slavili s 3:2 u raspucavanju s bijele točke.