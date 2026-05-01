Senzacija na pomolu! Klopp se vraća trenerskom poslu i to na najvećoj mogućoj sceni!

(AP Photo/Jon Super) via Guliver Image

Njemački trener Jürgen Klopp ponovno se našao u središtu velikih nogometnih špekulacija, a prema informacijama iz Španjolske njegova bi budućnost mogla biti povezana s Real Madridom.

Kako piše Fichajes.net, pozivajući se na novinara Josep Pedrerol, bivši trener Borussije Dortmund i Liverpoola ovog bi ljeta mogao preuzeti klupu madridskog kluba. Nakon sezone u kojoj bi Real mogao ostati bez trofeja, očekuju se promjene, a Klopp se ističe kao prvi kandidat.

Prema istom izvoru, Álvaro Arbeloa nema ozbiljne izglede za ostanak na klupi, dok Klopp uživa najveće povjerenje među mogućim nasljednicima. Iako se donedavno spominjalo da bi mogao preuzeti njemačku reprezentaciju, situacija se u međuvremenu, navodno, promijenila.

Klopp je, prema tim navodima, spreman prihvatiti izazov na Santiago Bernabeuu, no konkretni pregovori još nisu započeli. Ako do njih dođe, njegov dolazak u Madrid mogao bi postati vrlo realna opcija.

Posebno zanimljiv element u cijeloj priči je Toni Kroos, koji bi mogao imati važnu ulogu. Bivši njemački reprezentativac i svjetski prvak iz 2014. trebao bi od ljeta preuzeti novu funkciju u Realu te služiti kao poveznica između svlačionice i uprave.

Prema dostupnim informacijama, upravo Kroos snažno podržava Kloppov dolazak i smatra ga idealnim rješenjem za Real Madrid. Trenutačno Klopp obnaša funkciju globalnog direktora sporta u Red Bull GmbH, a njegov eventualni odlazak ovisit će i o spremnosti te organizacije da ga pusti. Konačna odluka mogla bi biti donesena u nadolazećim tjednima.