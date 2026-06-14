Senzacija na Mundijalu: Najmanja zemlja u povijesti SP-a zabila Njemačkoj! Pogledajte gol

FIFA World Cup 14. lip 202619:42 0 komentara
AP Photo/Eric Gay via Guliver

Nevjerojatni prizori u Houstonu.

Prvo kolo grupne faze Svjetskog nogometnog prvenstva, donijelo je jedan interesantan okršaj – Curacao protiv Njemačke.

Najmanjoj zemlji u povijesti Svjetskih prvenstava (156 tisuća stanovnika) praktički se nisu davale nikakve šanse pred dvoboj s moćnim Elfom, a prvi susret iz skupine E započeo je u skladu s očekivanjima.

Njemačka je povela već u 6. minuti golom Felixa Nmeche te nastavili dominirati, ali i Curacao je dočekao ‘svojih pet minuta’. Nogometaši koje vodi Dick Advocaat krenuli su u kontru, a lopta se nakon ubačaj odbila na vrh kaznenog prostora. Comenencia je hrabro i snažno potegnuo te svladao Neuera za povijesni pogodak. Dakako, to je bio prvi gol za Curacao na najvećoj svjetskoj smotri.

Golove možete pogledati OVDJE.

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