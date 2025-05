Senzacija iz Španjolske! Barca priprema transfer od 200 milijuna eura?

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Katalonski El Nacional u četvrtak navečer je objavio pravu transfer bombu. Tvrde da Barcelona planira krenuti po Erlinga Haalanda u ljeto 2026.

Haaland ugovor s Manchester Cityjem ima do 2032., no to ne predstavlja problem za priče o mogućem transferu.

Iako su ga zadnjih godina najčešće povezivali s Real Madridom, El Nacional tvrdi kako je Barcelona spremna preoteti Haalanda najvećem rivalu.

Ključ svega je navodno novi megaugovor s tvrtkom Nike koji bi klubu trebao osigurati financijsku stabilnost i omogućiti dovođenje nogometaša za kojeg bi bio izdvojen iznos od najmanje 200 milijuna eura. Time bi postao najskuplji igrač u povijesti Barcelone.

Haaland je za City dosad upisao 138 nastupa, zabio 120 golova i dodao 20 asistencija, osvojivši gotovo sve što se moglo osvojiti na klupskom planu.