Senegalski navijači osuđeni na zatvorske kazne zbog ‘huliganstva’ na finalu AFCON-a

Podijeli :

AP Photo/Youssef Loulidi, File via Guliver

Na sudu u Rabatu osuđeno je 18 senegalskih navijača, pritvorenih u Maroku za vrijeme finala Afričkog kupa nacija sredinom siječnja, na kazne zatvora u rasponu od tri mjeseca do godinu dana.

Okrivljenici su procesuirani za “huliganstvo”, optužbu koja je uključivala nasilne činove, posebno protiv policije, oštećenje sportske opreme, upad na teren i bacanje projektila.

Devetoro ih je osuđeno na godinu dana zatvora i novčanu kaznu od 5.000 dirhama (otprilike 460 eura), šestoro na šest mjeseci i novčanu kaznu od 2.000 dirhama (180 eura), a posljednja tri na tri mjeseca i novčanu kaznu od 1.000 dirhama (90 eura).

VIDEO / Diaz izveo očajan penal u 114. minuti, svijet bruji o njegovom potezu! VIDEO / Nezapamćeno finale Afričkog kupa nacija: Senegalci napustili teren nakon dodjele penala Maroku, pa se ipak vratili!

“To je neshvatljivo”, rekao je za AFP njihov senegalski odvjetnik Patrick Kabou, član odvjetničke komore Gers u Francuskoj, osuđujući činjenicu da se njegovi klijenti koriste kao “žrtveni jarci”.

Dio osuđenih navijača u sudnici je izrazilo svoje nezadovoljstvo, najavivši žalbe.

Tužiteljstvo je tražilo do dvije godine zatvora za svakog od njih.

“Namjerno su htjeli poremetiti utakmicu i počinili su nasilna djela koja su se uživo prenosila na televizijskim kanalima”, tvrdio je javni tužitelj.

Tijekom saslušanja, navijači su izražavali “žaljenje” zbog incidenata, naglašavajući da su “dva naroda”, marokanski i senegalski, “bratska”.

Do izgreda senegalskih navijača je došlo u finalu Afričkog kupa nacija u kojem je Senegal slavio s 1-0 protiv domaćina Maroka nakon produžetaka.

Finale je ponudilo pravu dramu i kaos, a u jednom trenutku se činilo kako se utakmica neće niti završiti.

Senegalski navijači su pokušali utrčati na teren nakon što je u sudačkoj nadoknadi dosuđen kazneni udarac za domaćine, a prije toga je Senegalu poništen gol. Nezadovoljstvo su izrazili i senegalski nogometaši koji su napustili teren i prekid je trajao skoro 20 minuta. Na koncu je razum prevladao i utakmica je nastavljena.

Brahim Diaz je u 24. minuti nadoknade imao kazneni udarac za pobjedu Maroka, pokušao je zabiti gol “panenkom”, no Edouard Mendy je ostao na sredini terena obranivši. Susret je otišao u produžetke, a gol odluke za pobjedu Senegala zabio je Pape Gueye u 94. minuti.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.