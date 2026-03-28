Senegalci u Parizu pokazali trofej afričkog prvaka pa slavili u prijateljskom susretu

AP Photo/Aurelien Morissard via Guliver

Iako im je titula nedavno oduzeta i dodijeljena Maroku, nogometaši Senegala i dalje u svojim rukama drže dokaz da su najbolji na afričkom kontinentu.

Uoči prijateljskog dvoboja s Peruom u Parizu, Senegalci su prošetali s peharom i podsjetili tko je nedavno slavio na AFCON-u. Iako je titula naknadno dodijeljena Maroku, u Senegalu odbacuju odluku Afričke nogometne konfederacije (CAF) i čekaju rješenje žalbe koja je u međuvremenu podnesena.

Peruanci su osjetili da s (barem na terenu) najboljom afričkom momčadi nema šale. Bio je to prvi nastup Senegala nakon kontroverznog finala u Maroku i prve utakmice nakon nezapamćene odluke o oduzimanju titule.

Nikolas Jackson i Ismaila Sarr zabili su za trijumf Senegala 2:0 na kultnom Stade de Franceu.