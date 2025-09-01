Šego: Nismo zadovoljni bodom, bili smo dosta bolji od Rijeke

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

U derbiju petog kola SuperSport HNL-a na Poljudu Hajduk i Rijeka odigrali su 2:2 u utakmici punoj uzbuđenja.

Rijeka je dvaput imala prednost, najprije golom Luke Menala, a zatim i pogotkom Brune Bogojevića, no domaćin se dvaput uspio vratiti u igru zahvaljujući dvostrukom strijelcu Rokasu Pukštasu.

Krilni napadač Hajduka, Michele Šego, nakon utakmice je rekao:

“Nismo zadovoljni, mislim da smo bili dosta bolji. Pogodili smo tri stative, imali smo dosta šansi, primili smo golove kakve smo primili… Moram pohvaliti cijelu ekipu, dvaput smo se vratili iz deficita, svaka čast na tome. Ostaje žal što nismo osvojili sva tri boda.”

Odlično prvo poluvrijeme, ali nakon njega niste vodili.

“Imali smo dosta prilika, nažalost nismo zabili. Nadam se da će to doći u budućnosti, dobro je da nismo izgubili.”

Rijeka je povela u 55. minuti. Poslije toga kao da ste stali igrati.

“Vjerojatno jer nas je taj pogodak presjekao. Malo nam je trebalo da se stabiliziramo, onda smo preuzeli kontrolu, napadali smo i postigli taj pogodak.”

‘Bel je vrlo dobro odsudio derbi, ostao je dosljedan kriteriju do samog kraja utakmice’ Đalović: Ulazimo u ljepši period. Koliko smo utakmica imali u zadnjih mjesec dana…

Što vam je trener rekao u svlačionici?

“Da se vidi da smo prava ekipa, da je vidio strast kada smo postigli pogodak.”

Je li ovo bila utakmica s velikim pritiskom? Pobjeda je donosila prvo mjesto.

“Znali smo to, da. Išli smo, kao i svaki put, na pobjedu. Ovaj put se nije desilo, ali drugi put hoće.”

Što kažete o Rijeci?

“Dobra ekipa, čvrsta. Malo igraju divlje, to je njihov stil.”

Što mislite pod ‘divlje’?

“Nije da puno kombiniraju. Idu na duge lopte, na duele. Agresivni su.”