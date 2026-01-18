Sedma momčad Bundeslige ostala bez trenera

Podijeli :

Guliver

Nakon niza loših rezultata, vodstvo njemačkog nogometnog bundesligaša Eintracht Frankfurta uručilo je otkaz treneru Dini Toppmolleru (45), objavio je klub.

Toppmölleru su pokazana izlazna vrata nakon što je Eintracht ostvario samo jednu pobjedu u posljednjih devet utakmica.

“Ova odluka donesena je nakon analize nastupa momčadi u posljednjih nekoliko tjedana, uključujući prve tri utakmice 2026. godine”, navodi se u priopćenju za javnost frankfurtskog kluba.

Pod njegovim vodstvom, Eintracht je prošle sezone dogurao do četvrtfinala Europske lige, izgubivši od kasnijeg pobjednika Tottenhama, dok je u prvenstvu bio treći. Međutim, ove sezone rezultati nisu na razini očekivanih. Momčad se trenutačno nalazi na sedmom mjestu Bundeslige, te 30. mjestu u Ligi prvaka.

“Volio bih nastaviti raditi s ovom momčadi i suočavati se s izazovima koji su pred nama. Ali prihvaćam odluku. Ponosan sam na ono što smo zajedno postigli u protekle dvije i pol godine”, poručio je Toppmöller.

Momčad će privremeno preuzeti glavni trener U-21 ekipe Dennis Schmitt i trener U-19 Alexander Meier.

