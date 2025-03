SD Rijeke otkrio što je s ugovorima Selahija i Djouahre: ‘Sada nam ne treba napetost’

Podijeli :

HNK Rijeka TV

Sportski direktor Rijeke, Darko Raić-Sudar govorio je o igračima kojima ističu ugovori i što se događa u pregovorima.

Vodeća momčad SuperSport HNL-a, Rijeka, vodi pregovore o produženju ugovora s dvojicom ključnih igrača – Lindonom Selahijem (28) i Naisom Djouahrijem (25). Obojici ugovori istječu na kraju sezone, što znači da bi mogli napustiti klub bez odštete.

Ipak, sportski direktor Rijeke, Darko Raić-Sudar, optimistično ističe da pregovori napreduju u pozitivnom smjeru, što ostavlja nadu da će dvojac ostati na Rujevici i u idućoj sezoni.

“I s Lindonom i s Naisom već se nekoliko puta razgovaralo. Drago mi je što mogu reći kako s njihove strane dvojbi nema. Igrači žele ostati u Rijeci. Sad razgovaramo s njihovim menadžerima i te ćemo razgovore intenzivirati. Ja sam po prirodi prije svega realan karakter, no s obzirom na dosadašnji tijek pregovora, mogu reći da sam u ovom slučaju optimist i to s razlogom. Pregovori teku dobro. To se vrlo skoro treba riješiti’, rekao je Raić-Sudar za Novi list.

‘Očekujemo skori konačni odgovor jer klub treba znati na čemu je. Mi moramo znati trebamo li tražiti nova rješenja za ljeto na njihovim pozicijama jer cilj je što prije riješiti i ljetnu kadrovsku križaljku. To ne znači da i kad produže ugovore neće biti pravih ponuda za njih, ali ova neizvjesnost dok smo u situaciji da se borimo za oba trofeja… To ne smije i neće još dugo trajati. Klub se mora zaštititi i mi ćemo to napraviti.”

Najavio je nakon toga i početak pregovora oko novog ugovora s Brunom Godom.